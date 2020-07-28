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Akıncı'da şikayetini geri çekti!

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Daha önce de Tatar polise yaptığı şikayeti geri çekmişti
Akıncı'da şikayetini geri çekti!

Cumhurbaşkanlığı, Bilişim Suçları Yasası kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan videoya ilişkin Polis Genel Müdürlüğüne yaptığı şikayeti, videonun ilgili şahıs tarafından yayından kaldırılarak özür dilenmesi üzerine geri çekti. Söz konusu videoyu yayından kaldıran şahıs, hata işlediğini beyan eden yeni bir video yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, ailesinden ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sevenlerinden özür diledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ilgili şikayetini geri çekti.

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