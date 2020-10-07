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Akıncı'dan Gaziveren ve Doğancı'ya ziyaret

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Gaziveren Spor Kulübü ileDoğancı (Elye) Spor Kulübünü ziyaret ederek bölgedeki yurttaşlarla buluştu.
Akıncı'dan Gaziveren ve Doğancı'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Gaziveren Spor Kulübü ile
Doğancı (Elye) Spor Kulübünü ziyaret ederek bölgedeki yurttaşlarla buluştu. Eşi Meral Akıncı’nın da
eşlik ettiği Akıncı, her iki mekanda da coşkulu bir kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.
Akıncı; “11 Ekim seçimleri artık bu topraklarda kendi geleceğimizi, kaderimizi, kimi  Cumhurbaşkanı yapıp yapmayacağımızı kendi irademiz ile kendimiz mi belirleyeceğiz, yoksa başkaları mı karar verecek, onun seçimi olacaktır” dedi.
Bu seçimleri izleyip, görüp sonucuna saygı duyması gereken makamların, seçim sonuçlarını değiştirmek için uğraştıklarını belirten Akıncı, Başbakan ile bazı Bakanların Türkiye’den gelen ekiplerle bir Otel’de buluşmalarını yansıtan görüntülerin Özgür Gazete tarafından yayınlandığını belirterek, “Gazetecilik başarısını kutlayacaklarına, tam tersine olayı yabancı istihbarat teşkilatlarına bağlayarak tehdide yöneldiler. Baskı yapıyorlar ama bilsinler ki halk bunlara müsade etmeyecek ve 11 Ekim’de gereken cevabı verecektir” dedi.
Bu seçimlerin kendisinden çok aslında toplumun gelecek ve kader seçimi olduğunu belirterek çocuklarımızın, gençlerimizin toplumun geleceğinin kurtarılması için yeniden aday olduğunu belirten Akıncı geçmişte de müdahaleler olduğunu ancak bu kadar açık ve yoğun müdahalelerin ilk kez yaşandığına dikkat çekti ve “Bu müdahalelere karşı elbette Kıbrıs Türk halkının demokratik bir cevabı olacaktır” dedi.
Bu seçimlerin kazanıldığını, gittiği gezdiği yerlerde bunu gördüğünü, hissettiğini, anketlerin benzer verileri ortaya koyduğunu, bölge halkındaki kararlılığın da bunun göstergesi olduğunu belirten Akıncı, tüm gayretin bu kazanılan seçimin sonuçlarını değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti.
Müdahalelere karşı yapılacak tek şeyin yurttaşların sandığa giderek oyunu kullanması olduğunu ifade ederek, yurttaşlara mutlaka sandığa giderek başkalarının sesine değil, kendi iç seslerine kulak vererek iradelerini yansıtmaları çağrısında bulunan Akıncı, bunun yapılmasının müdahalelere yönelik ‘en güzel cevap’ olacağını kaydetti.
Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın buradan Türkiye düşmanı çıkmayacağını, bu sevgiyi yıllar boyunca ailelerden, okullardan aldıklarını ancak diğer yandan da Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir kardeşlik ilişkisi kurulmasının her iki tarafın da yararına olacağını belirten Akıncı, “Bu toplum Rum tarafına azınlık olmasın diye hayatını verdi, yıllarını verdi, ancak şu da çok iyi bilinsin ki bu toplumun Türkiye’nin alt yönetimi olma gibi bir niyeti de yoktur” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca tarafsız, bağımsız kimliğini ispatladığını belirten Akıncı şunları kaydetti:
“Köklerimi hiçbir zaman inkar etmedim. Sosyal demokrasiden gelirim, sosyal adalete, dayanışmaya inanırım, fakirin, işsizin, emeğin, adaletin yanındayım, demokrasiden, barıştan, insan haklarından yanayım, ancak bağımsız, tarafsız bir kimliğim var ve Cumhurbaşkanlığı parti başkanı zihniyeti ile yürütülecek bir makam da değildir.”

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