Akıncı'dan "ortak akıl" çağrısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan partilerin liderleriyle, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen aylık olağan toplantıda bir araya gelerek görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti oluşturan partilerin başkanlarıyla, ekonomi ağırlıklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve hükümetin iyi niyetle dövizde yaşanan tırmanışa karşı almış olduğu ve almayı tasarladığı bir takım tedbirlerin değerlendirildiğini kaydetti.

“EKONOMİ DANIŞMANLARIMIN HAZIRLADIĞI DÜŞÜNCELERİNİ GENEL HATLARIYLA AKTARDIM”

“Hükümeti, önerilere açık gördüm. Aldıkları tedbirlerin geliştirilmeye muhtaç olduğunu kendileri de söylüyor, bu konuda önerisi olanlara kapılarının açık olduklarını değerlendiriyorlar. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı olarak biz de ekonomi danışmanlarımın hazırladığı düşüncelerini kendilerine genel hatlarıyla aktardım. Daha ayrıntılı bir raporu ayrıca Cumhurbaşkanlığı olarak hükümete ileteceğiz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, içerisinde bulunduğumuz koşullarda en başta hükümetin, Meclis’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın bir bütün olarak konuya el birliği ile sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

DÖVİZİN TIRMANIŞI… “ÇARE; ELBETTE EKONOMİK AKILLA VE ORTAK AKILLA OLAYA YAKLAŞMAKTIR”

Yurttaşın sorunlarını mümkün olduğunca asgariye düşürecek tedbirlerin el birliğiyle alınmasının yolunun açılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle konuştu: “Gözlemlediğimiz; dövizdeki artışın yavaş yavaş sönmekte olduğudur. İlk günlerdeki ani fırlayış kendini daha durgun bir hale getirtmiştir. Bu da akla ani ve büyük sıçramada spekülatif birtakım tavırların söz konusu olduğunu getiriyor. Çare, elbette ekonomik akılla ve ortak akılla olaya yaklaşmaktır. Kuşkusuz Türk Lirası üzerinde KKTC Merkez Bankası’nın herhangi bir kontrolü yoktur. Türk Lirası, tamamen TC Merkez Bankası kontrolünde olan bir para birimidir ama buna karşılık da biz ‘hiçbir şey yapamayız’ noktasında değiliz elbette... Alabileceğimiz başka tedbirler olabilir. Hükümetin yapmaya çalıştığı da budur. Temennimiz bundan sonraki günlerde dövizdeki bu anormal artışların girmiş olduğu duraklama ve aşağıya çekilme trendinde devam edip uygun bir noktaya gelmesidir”.

“EYLÜL, TÜM AKTÖRLERİN BİR ARAYA GELECEĞİ AY OLACAK”

Konuşmasında Kıbrıs Sorunu’na da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki Eylül ayının Kıbrıs Sorunu’ndaki tüm ilgili aktörlerin New York’ta bir araya gelecekleri bir ay olacağını ve muhtemelen Eylül ayının son günlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmeler söz konusu olacağını kaydetti.

“LUTE, EYLÜL AYI ORTALARINDAN İTİBAREN RAPORUNU SUNACAK”

BM Genel Sekreteri Guterres’in görevlendirdiği Jane Holl Lute’un kendileriyle, Rum Lider Anastasiadis ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lute’un Eylül ayında ilk yarısında Atina, Londra ve Brüksel’i de ziyaret edeceğini ve hazırlayacağı raporu Eylül ayı ortalarından itibaren BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağını ifade etti. Raporun ışığında atılabilecek adımları BM Genel Sekreteri Guterres ile birlikte değerlendirme fırsatı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, “Temennimiz ortaya çıkacak durumun Kıbrıs’ta iyi gelişmelere zemin oluşturabilmesidir” diyerek tarafların akıl ve mantık yolunda buluşmalarını temenni ettiğini belirtti.

“ÇIKIŞ YOLU, İSTENİRSE VE İRADE ORTAYA KONURSA ELBETTE VARDIR”

“Çıkış yolu, istenirse, irade ortaya konursa, kararlı davranılırsa elbette vardır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, sadece ekonomi için değil Kıbrıs Sorunu’nun çözümü bağlamında da tüm ilgili tarafların ortak akılda buluşmasının gerekli ve yararlı olacağını vurguladı.