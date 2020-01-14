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Akıncı’dan Tatar’a ‘İmar Planı’ göndermesi

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Akıncı’dan Tatar’a ‘İmar Planı’ göndermesi.. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İmar Planı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Akıncı’dan Tatar’a ‘İmar Planı’ göndermesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İmar Planı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Akıncı şunları kaydetti;

“Geçtiğimiz yıl Aralık ayı başlarında, sonuçlandırılmaya çalışılan Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın ilgili 3 yerinin Belediye Başkanları tarafından reddedilmesiyle oluşan durumu görüşmek ve sorunun giderilerek planın yürürlüğe girmesine yardımcı olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı çağrısı yaptım.

Toplantıya Belediye Başkanlarının yanı sıra, Şehir Planlama Dairesi Müdürü, KTMMOB Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Orman Mühendisleri Odası Başkanı, Şehir Plancıları Odası Başkanı ve ilgili Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı. Öncesinde de Planlı Gelişme İnisiyatifi ve Mağusa Kent Ekoloji Formu temsilcileri ile görüştüm.

Yapılan değerlendirmelerde plansız gelişmenin sakıncaları üzerinde durularak, plan çalışmalarında harcanan değerli emeğin heba olmaması gerektiğinde mutabakat sağlanmıştı.

O gün de vurguladığım gibi, imar planı konusunda ortak paydada buluşulmasının kolay bir iş olmadığı aşikardır; ancak sağlıklı gelişme için bunun başarılması zorunluluğu vardır ve her durumda kamu yararı ön planda tutulmalıdır.

O günkü toplantıda özellikle 568 hektar tarım arazisinin korunması ve planda öngörülen nüfus projeksiyonlarının ise daha gerçekçi olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştu.

Aralık ayının sonlarında söz konusu planda kurumlar arasında uzlaşma sağlanarak Birleşik Kurul’dan geçtiği açıklanmışken, bu kez Başbakan’ın engeline takıldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanamadığı ortaya çıkmıştır.

Plan sürecinin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu Belediye Başkanlığı dönemimde 1980’li yıllardan başlayarak bizzat yaşamış bir kişi olarak, ortaya çıkan bu ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Tüm süreçlerin hukuk içinde olması ve o çerçevede tamamlanması kaçınılmazdır.

Çarpık yapılaşma ülkemize çok şey kaybettirmiştir; daha fazla kaybettirmemelidir”

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