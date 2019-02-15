Akıncılar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Devrimci Genel İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu Akıncılar Belediyesi'nde 2019-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle birlikte işçilerin sosyal hakları ilerletilerek artış alındı.

BARBAROS: “MEMNUNİYET İÇİNDEYİZ”

Akıcılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, yeni toplu iş sözleşmesine imza atmaktan memnun olduklarını kaydederek, belediyenin ve hizmetlerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirtti. Çalışanın haklarını korumak ve refah seviyesini yükseltmek adına belediye olanakları çerçevesinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

NAŞİT: “HERKES HUZUR İÇİNDE!”

Devrimci Genel İş Sendikası’nın Başkanı Ömer Naşit, Luricina’nın özel ve özgün bir köy olduğunu vurgulayarak, belediye çalışanlarının refah seviyesini korumak adına önemli bir toplu sözleşme imzalandığını belirterek katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.