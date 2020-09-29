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Akıncı'nın Güven ve Kararlılık Belgesi’nin dijital versiyonu yayınlandı

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın “Güven ve Kararlılık Belgesi’nin” dijital versiyonu yayınlandı.
Akıncı'nın Güven ve Kararlılık Belgesi’nin dijital versiyonu yayınlandı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın “Güven ve Kararlılık Belgesi’nin” dijital versiyonu yayınlandı.

Akıncının basın bürosundan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 salgını nedeni ile Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı diğer kararların yanısıra, seçim kitapçığı dağıtımının yapılmayacağı kararı üzerine, geçtiğimiz Şubat ayında o dönem Nisan ayında yapılması planlanan seçimlere yönelik hazırlanan Güven ve Kararlılık Belgesi dijital olarak da yayınlandı.  

Kitapçığın dijital versiyonu https://akinci2020.com/guven-ve-kararlilik-belgesi/ linkinden okunabilinir.

Halkımızla karşılıklı güven ve kararlılığın eseri olan bu belgede Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışmalar ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

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