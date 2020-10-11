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Akıncı'nın ofisinin önünde büyük kalabalık

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Oy verme işleminin tamamlanmasının ve sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinin önünde yoğun bir kalabalık toplandı.
Akıncı'nın ofisinin önünde büyük kalabalık

Oy verme işleminin tamamlanmasının ve sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinin önünde yoğun bir kalabalık toplandı.

Akıncı’yı destekleyen kalabalık ve basın mensupları, seçim ofisi dışındaki bahçede kurulan ekrandan sonuçları takip ediyor.

Sonuçların netleşmesi sonrasında, Akıncı’nın seçim ofisine gelerek açıklama yapması bekleniyor.

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