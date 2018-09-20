Akıncı’nın parti liderleriyle görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hükümeti oluşturan siyasi partileri liderleriyle, New York’ta yapacağı temaslar öncesinde Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yaptığı toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.20’de başlayan 1 saat 15 dakikalık toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Toplantıya, Akıncı ile CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın ise, Cumhuriyet Meclisindeki muhalefet parti liderleriyle bir araya gelecek.

Yarınki toplantı Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de başlayacak.