AKSA'yla yolları ayırma zamanı geldi!

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, “Ülkemizi Bekleyen Enerji Krizi” ile ilgili konuşmasında, yüz yılda bir yaşanan pandeminin ekonomi üzerindeki etkisinin belli olduğunu ancak ülke olarak bu durumda olunmaması gerektiğini, bundan sonra daha da dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Petrol ürünlerinin el yakacağı, tedarik zincirinin bozulmuş olması gibi nedenlerle 60 dolardan 130’a kadar çıktığını hatırlatan Şahiner, bu artışı Rusya- Ukrayna savaşına bağlamanın doğru olmayacağını vurguladı.

Şahiner, beklenmeyen gelişmeler yaşandığını, akaryakıttaki fiyat artışının ekonominin durma noktasına sebep olacağını fark ettiklerini söyleyerek, bir an önce çözüm bulmak için hemen çalışma yapılmasını istediklerini, Elektrik Kurumunun da elektrik arz güvenliğini sağlayacak adımlar atılmasının aciliyetine değindi.

Şahiner, akaryakıt tedarikinin hata kaldırmayacak bir döneme girdiğini ve bu konuda bilgi istediğini söyleyerek, AKSA’nın 2024’de bitecek sözleşmesinin ardından yolları ayırma zamanının geldiğini savunarak, Elektrik Kurumunun üzerinde yarattığı yükün kaldırılabilir olmaktan çıktığını vurguladı.

Kıb-Tek’e yatırım yapılamaz söylemlerinin doğru olmadığını, AKSA’nın açığını kapatacak yatırımların da fazla zeka gerektirmediğini söyleyen Şahiner, “50 milyonluk bir alete kira bedeli olarak 300 bin ödenmesi akla ziyan” dedi. Şahiner, AKSA’nın sahip olduğu cihazların 1 yıllık AKSA ödemesiyle karşılanabileceğini, bunun planlanmasının bugünden yapılabileceğini söyledi.

3 bin TL’lik faturanın 400’lük kısmının AKSA’ya gitmesinin sürdürülebilir olmadığını yineleyen Şahiner, bu sözleşmenin uzatılmasının anayasaya da aykırı olacağını ve takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şahiner, taraf değilim ancak iş o noktaya gelinirse de yerli şirketlerle bunun çözülebileceğini, peşkeşe gerek olmadığını söyledi.

AKSA kalırsa şalterlerin zaten mecburiyetten vatandaş tarafından kapanacağına inandığını söyleyen Şahiner, temiz enerji yatırımları için AB fonlarından yararlanılması için hükümetin girişimde bulunup bulunmadığını sordu.