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Al gülüm ver gülüm... Koop Süt'ün kredilerine Koop Bank'tan faiz desteği

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Koop-Süt’ün Kooperatif Merkez Bankası’ndan alacağı kredilere 30 puana kadar faiz desteği verilecek
Al gülüm ver gülüm... Koop Süt'ün kredilerine Koop Bank'tan faiz desteği

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd’nin (Koop-Süt) Kooperatif Merkez Bankası’ndan kullandığı krediler için 30 puanı geçmemek üzere faiz desteği verilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Düzenleme, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe giren, “Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname” ile yapıldı.

Kararnamenin genel gerekçesinde, bu değişiklikle, ülkedeki süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını belirleyicisi olan Koop-Süt’ün, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan kullandığı TL kredilere Kredi Faiz Destek Fonu tarafından faiz desteği sağlanması ile kooperatifin üretim maliyetinin düşürülmesi ve böylece süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının kontrol altına alınarak toplumun genel alım gücünün korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

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