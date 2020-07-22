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Alaminyo Şehitleri anıldı...

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Alaminyo Şehitleri anıldı...
Alaminyo Şehitleri anıldı...

1974 Barış Harekatı sırasında, Geçitkale Bölüğü, Alaminyo Takımı’nda görev yaparken Şehit olan 20 soydaşımız, dün, Değirmenlik Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, törene katılanları selamladıktan sonra yaptığı konuşmasında; Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanlarımızın ailelerinden koparılarak, şehit edilişlerinin, tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirterek barış çağrısında bulundu ve; “Geliniz adamızı dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası yapalım. Savaşların olmadığı, huzur ve refah içinde yaşamanın yollarını birlikte arayalım” dedi.   

Saat 19.30’da; anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Değirmenlik İlkokulu öğrencilerinden Defne Su Yücetürk ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Zalihe Tatarlar günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudu.

Başkan Ali Karavezirler, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 Alaminyolu olan Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alaminyolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu’nu saygı ile andı.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Murat Sarıgözmen, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Alay Komutanı Hakkı Aşık, siyasi parti temsilcileri, polis ve şehit aileleri yakınlarının yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de hazır bulundu.

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