Alaminyo Şehitleri bugün anılıyor….
Alaminyo şehitleri Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.
Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.
Tören, Değrmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.
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