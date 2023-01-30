Alayköy Organize Sanayi Bölgesi'nde belediye veznesi açıldı!

AMCAOĞLU: SANAYİ BÖLGESİ YÜZ AKIMIZ OLACAK



Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş insanlarının hem zamandan hem de trafikten tasarruf etmesi için Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıldır boş bulunan bir yapıyı vezne olarak hayata geçirdi.

Oluşturulan yeni anlayışla, hem iş insanlarının sadece üretime odaklanması arzulanırken, belediye ile bölge arasında da bir köprü oluşturulmuş olacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin hem işleyiş hem de temizlik açısından bölgenin yüz akı olmasını istediklerini söyledi.

Amcaoğlu, belediyenin tam zamanlı sanayi bölgesinde hizmet vereceğini belirterek, bu sayede pratikte yaşanan birçok sorunun da ortadan kalkacağını söyledi.

Belediyenin aldığı her kuruş verginin karşılığını vermekle yükümlü olduğunu anlatan Amcaoğlu, “Hizmet odaklı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Hizmet anlayışımız sanayi bölgesinde de etkin olacak. Bizim isteğimiz, bölgedeki iş insanları sadece üretime odaklansın. Bölgenin bakım ve temizliği de dahil, her aşamada sanayi bölgesi sakinleri ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan esnaf ve iş yerlerinin belediye ile ilgili ödemelerini yapabilecekleri bir vezne oluşturan Gönyeli-Alayköy Belediyesi, bundan böyle ödemeleri buradan da kabul edecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan bu vezne ile amaçladıklarının iş insanlarının sanayiden uzaklaşmadan ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilmesi olduğu kaydederek, iş insanlarına kolaylık sağlandığını ifade etti.

Su, temizlik, sağlık, emlak gibi birçok belediye ödemesinin bu vezneden de gerçekleştirilebileceğini kaydeden Amcaoğlu, “gerekli internet altyapısı ve gerekli ekipmanları temin ederek 6 yıldır boş duran bu yapıyı yeniden hayata geçirdik. İş insanları artık belediyeye gelmek yerine yine sanayide bulunan bu vezneye gelerek ödemelerini yapabilecekler” diye konuştu.

Zabıta da görevlendiriliyor

Amcaoğlu, veznenin yanı sıra mesai saatleri içerisinde bir zabıtanın da burada bulunacağını ve gerekli şikâyet ve denetimlere bakacağını söyledi.

Alayköy’ün gelişebilmesi için yatırımlarının devam edeceğini de kaydeden Amcaoğlu, söz verdikleri gibi hem Alayköylülere hem de Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iş insanlarının daha kaliteli ortamlarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Temizlik çalışması son sürat sürüyor

Öte yandan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi’nin Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü temizlik çalışmaları son sürat devam ediyor. Gönyeli-Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi’nden yapılan bilgilendirmede Birinci etap temizlik çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiği ardından ise zaman kaybetmeden ikinci etaba geçileceği ifade edildi. Kısa sürede tüm Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizliğin tamamlanmasının planlandığını kaydeden Temizlik Şubesi yetkilileri hem iş insanlarını hem de vatandaşları çevrenin temiz tutulması noktasında uyardı.