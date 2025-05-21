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Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir kısmı 5 saat elektriksiz

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Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir kısmı 5 saat elektriksiz
Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir kısmı 5 saat elektriksiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle Alayköy Sanayi Bölgesinin bir kısmına beş saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre kesinti, 10.00-14.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi Bölgesi birinci caddenin bir kısmında (Ada Mobilya, Oero Trading, Kipori Investment ve Fastad Gıda Dağıtım) geçekleştirilecek.

Pınarbaşı, Kömürcü ve bazı işletmelere de elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Kömürcü, Pınarbaşı, Emaş, Hediyem Su ve bölgeye bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik 10.00-13.00 saatleri arasında kesik olacak.

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