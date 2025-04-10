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Alayköy ve İskele’de elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Alayköy ve İskele bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.
Alayköy ve İskele’de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Alayköy ve İskele bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında İskele ve Long Beach’in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Alayköy Hürriyet Sokak, Hilal Sokak, Leylak Sokak, Beyazıt Sokak, Gelibolu Sokak ve Şehitler Caddesine elektrik verilemeyecek.

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