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Alayköy’de iki ayrı trafik kazası, 1 yaralı

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Alayköy’de bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alayköy’de iki ayrı trafik kazası, 1 yaralı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 08.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen ilk kazada, 39 yaşındaki Cüney Ulu yaralandı.

Kaza, Emmun Sözer’in (53) yönetimindeki LJ 328 plakalı araç ile Nesdersan isimli iş yerinin park yerine dikkatsiz şekilde dönüş yaptığı sırada iş yeri önünde yaya olarak duran Cüneyt Ulu’ya (39) çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle konu iş yerinin vitrin camına vurarak yaralanan yaya Cüneyt Ulu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

ARAÇ ALEV ALDI

Öte yandan bugün saat 15.30 sıralarında, Alayköy- Gönyeli anayolunda meydana gelen ikinci kazada alev alan araç vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Kaza, Ahmet Ezer’in (23), yönetimindeki GF 208 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmaya müteakip alev alan araç yoldan geçen vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Gamze Ezer (21) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaza ve yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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