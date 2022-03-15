Aleviler, “Yol Kardeşliği” Projesi ile KKTC’de Bir Araya Geliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Fransa Metz Alevi Kültür Merkezi, “Yol Kardeşliği” projesi kapsamında, KKTC’de düzenleyecekleri bir dizi etkinlikle bir araya gelecek.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında, Lefkoşa Alevi Kültür Merkezi Cihangir Cemevi'nde cuma günü saat 19.30’da Birlik Cemi, cumartesi günü saat 19.30’da ise müzikal dinleti gerçekleştirilecek.

Etkinliklere tüm Alevilerin davet edildiği açıklamada, ikinci aşamaya gelen “Yol Kardeşliği” projesiyle, “diyaloğu, dayanışmayı, paylaşmayı diri tutarak, yolu sürdürmenin hedeflendiği” kaydedilerek, projede yer almak isteyen kurumlara başvuru çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, projenin, her türlü asimilasyona karşı; Alevilik inançsal hizmetleri olan erkânları, ritüelleri ve sosyal, kültürel çalışmaları kapsayan, özellikle inancın temel taşı olan musahiplik (kardeşlik) bağını yeniden canlandırıp, yaygınlaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, 05391181810 numaraları telefondan projenin Kıbrıs ofisinden bilgi alınabileceği kaydedildi.