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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Ali Cengiz oyunları erken başladı!..

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KKTC’de 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği seçimlerine yine şaibe karıştırılmaya çalışıldığı öne sürülüyor.
Ali Cengiz oyunları erken başladı!..

Taner ULUTAŞ

Ali Cengiz oyunlarının başlandığı öne sürülürken başka yerlerde ikamet eden kişilerin, kendilerine yakın gördükleri başkan ve belediye meclis üyelerini desteklemeleri için ikametlerini o yerlerde göstertme uğraşı içerisine girdikleri ileri sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlığı seçimlerine yine alavere dalavere karıştırılmaya çalışılıyor. Geçitkale seçim öncesinde çok karıştı. Yıllardır Geçitkale’de kalmayan seksen – doksan kişi ikamet belgesi almak için muhtara başvurdu" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Bu sözü edilen kişiler için itirazlar yapılmasına rağmen muhtar bunlara onay vermedi. Abi, benim öğrendiğim kadarıyla, bu durum yalnız Geçitkale’de olmuyor. Birçok köyde ve beldede bu durumun yapılmaya çalışıldığı ve seçmen transferi yapılmaya çalışıldığını öğrendim" dedi.

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