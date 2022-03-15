Ali İhsan Hocamız Haklıdır, Sorunlarımız Aynıdır

Pandemi süresince her türlü bedeli ödeyen, yeri geldiğinde insan hayatı uğruna kendi canını feda eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı dün ‘kutladık.’ Külliyelere, son model makam araçlarına, her hafta Türkiye’de gezmelere giden Sayın Ersin Tatar’ın amaçsız harcamalarına kaynak varken; mesaileri ödenmeyen ve insan dışı şartlarda hizmet vermeye zorlanan kahramanlara ise yok.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin davetlisi olarak Türk Tabipler Birliği’ni temsilen adamıza gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e Sayın Ersin Tatar tarafından yapılan müdahale, en hafif tabiriyle saygısızlıktır. İfade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm hekimler tarafından tepki konulan davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar da haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Hocamızın dediği gibi, “sorunlarımız aynıdır.” Çağın gerisinde kalmış, demokrasiyi, insan haklarını içselleştirememiş, otoriter zihniyetler tarafından yönetiliyor olmak, ortak sorunumuzdur. Hem Ali İhsan Hocamızın hem de bu zihniyete rağmen canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını tekrardan en içten duygularımızla kutlarız. Asıl bayramı “o günler” geldiğinde hep birlikte kutlayacağız. Dayanışmayla.