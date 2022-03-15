  • BIST 2.079,38
  • Altın 902.966
  • Dolar 14.6365
  • Euro 16.0694
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ali İhsan Hocamız Haklıdır, Sorunlarımız Aynıdır

» »
CTP: Ali İhsan Hocamız Haklıdır, Sorunlarımız Aynıdır
Ali İhsan Hocamız Haklıdır, Sorunlarımız Aynıdır

Pandemi süresince her türlü bedeli ödeyen, yeri geldiğinde insan hayatı uğruna kendi canını feda eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı dün ‘kutladık.’ Külliyelere, son model makam araçlarına, her hafta Türkiye’de gezmelere giden Sayın Ersin Tatar’ın amaçsız harcamalarına kaynak varken; mesaileri ödenmeyen ve insan dışı şartlarda hizmet vermeye zorlanan kahramanlara ise yok.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin davetlisi olarak Türk Tabipler Birliği’ni temsilen adamıza gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e Sayın Ersin Tatar tarafından yapılan müdahale, en hafif tabiriyle saygısızlıktır. İfade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olan ve oradaki tüm hekimler tarafından tepki konulan davranış, Ali İhsan Hocamızın ne kadar da haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Hocamızın dediği gibi, “sorunlarımız aynıdır.” Çağın gerisinde kalmış, demokrasiyi, insan haklarını içselleştirememiş, otoriter zihniyetler tarafından yönetiliyor olmak, ortak sorunumuzdur. Hem Ali İhsan Hocamızın hem de bu zihniyete rağmen canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını tekrardan en içten duygularımızla kutlarız. Asıl bayramı “o günler” geldiğinde hep birlikte kutlayacağız. Dayanışmayla.

ctp-genclik-orgutu.jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bay-Sen Zamları Protesto Etti: “Halkın Dayanacak Gücü Kalmadı”15 Mart 2022 Salı 16:57
  • Aleviler, “Yol Kardeşliği” Projesi ile KKTC’de Bir Araya Geliyor15 Mart 2022 Salı 16:38
  • Akaryakıt Fiyatlarında İndirim15 Mart 2022 Salı 16:24
  • “Yeni Bir Dünya Düzeni Mi Kuruluyor?” İsimli Panel Düzenleniyor15 Mart 2022 Salı 16:21
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı15 Mart 2022 Salı 16:14
  • Din İşleri Başkanlığı: 2022 Ramazan Fitre Miktarının Alt Limiti 73 TL15 Mart 2022 Salı 15:53
  • Covid-19 Sebebiyle Bir Vefat Daha15 Mart 2022 Salı 15:42
  • Ombudsmanlığa İlkan Varol’un Atanması Teklifi Komitede Onaylandı15 Mart 2022 Salı 15:38
  • Tatar: Tüketiciyi Korumak İçin Dolaylı Vergilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması Gerekmektedir15 Mart 2022 Salı 15:31
  • KTAMS ile Kamu-Sen: “Yeni Cezaevi Binası 118 Milyon TL’ye Mal Oldu, Yalnızlığa Terk Edildi”15 Mart 2022 Salı 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti