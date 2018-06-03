Ali Koç'tan tarihi seçimle ilgili şok iddia!

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, seçimin bitmesine dakikalar kala flaş bir iddia ile Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e giderek itirazlarda bulundu.

Ali Koç, yanında taraftarlarla birlikte Vefa Küçük'ün yanına giderek, "Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Hem sms, hem telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar. Söyleyin telefonla aramasınlar."iddiasında bulundu.

Ali Koç'un yanındaki bir taraftar da, "Gelmeden önce yoldayken aradılar. Başkan adayı adına arıyoruz dediler, gelip gelmeyeceğim sordular." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise bu iddianın ardından direkt olarak stadyumda bir anons yaptı ve sandık görevlilerine görevlerini daha dikkatli yapmalarını iletti.



ALİ KOÇ CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!



Ali Koç'un iletişim ekibi tarafından yönetilen Fenerbahçeliyiz twitter hesabından şu açıklama geldi:



"Değerli Kongre Üyelerimiz; Henüz oy kullanmamış ve oy kullanmak için bekleyen üyelerimizi, sandık başlarına oy kullanmaya davet ediyoruz."