  • BIST 99.171
  • Altın 193,398
  • Dolar 4,5921
  • Euro 5,3613
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Ali Koç'tan tarihi seçimle ilgili şok iddia!

» »
Ali Koç'tan tarihi seçimle ilgili şok iddia!
Ali Koç'tan tarihi seçimle ilgili şok iddia!

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, seçimin bitmesine dakikalar kala flaş bir iddia ile Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e giderek itirazlarda bulundu.

Ali Koç, yanında taraftarlarla birlikte Vefa Küçük'ün yanına giderek, "Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Hem sms, hem telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar. Söyleyin telefonla aramasınlar."iddiasında bulundu.

Ali Koç'un yanındaki bir taraftar da, "Gelmeden önce yoldayken aradılar. Başkan adayı adına arıyoruz dediler, gelip gelmeyeceğim sordular." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise bu iddianın ardından direkt olarak stadyumda bir anons yaptı ve sandık görevlilerine görevlerini daha dikkatli yapmalarını iletti. 

ALİ KOÇ CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! 

Ali Koç'un iletişim ekibi tarafından yönetilen Fenerbahçeliyiz twitter hesabından şu açıklama geldi:

"Değerli Kongre Üyelerimiz; Henüz oy kullanmamış ve oy kullanmak için bekleyen üyelerimizi, sandık başlarına oy kullanmaya davet ediyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kartal’da Başkan Hüseyin Metinser oldu31 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
  • Milliler Londra’da basın toplantısına katıldı31 Mayıs 2018 Perşembe 13:09
  • Basın ile Meclis karşı karşıya30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55
  • Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:23
  • Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı; Ömer Faruk Beyaz30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:21
  • Kamalı; Başkanlığına adayım30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:02
  • KKTC başarı ile temsil ediliyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
  • Yeni Sezon 22 Eylül’de başlayacak30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:22
  • Aykut Kocaman varsa oy da yok30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
  • Fenerbahçe'de Ali Koç öldürücü darbeyi 2 Haziran'da vuracak29 Mayıs 2018 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti