Ali Pilli:Vaka ile temas içinde olanlara yapılan testler negatif çıktı

Bakanlar Kurulu ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün Lefke'de tespit edilen vaka 54 yaşında İsveç kaynaklı vakadır.
Şimdiye kadar yapılan testlerde Vaka ile temas içinde olanlara yapılan testler negatif çıktı.Testler yapılmaya devam ediliyor
Bakanlar Kurulu ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün Lefke'de tespit edilen vaka 54 yaşında İsveç kaynaklı vakadır.
Şimdiye kadar yapılan testlerde Vaka ile temas içinde olanlara yapılan testler negatif çıktı.Testler yapılmaya devam ediliyor
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