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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 1 Ağır Yaralı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 1 Ağır Yaralı!

Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam %425 mlgr. içki tesiri altında araç kullanan 25 yaşındaki Onur Armağan, yol kenarındaki araç ve yayaya çarptı, 47 yaşındaki yaya Hakan Kerek kazada ağır yaralanırken, Kazaya sebebiyet veren Onur Armağan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa-Karpaz Anayolu'nda dün akşam 21.30 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında, LL 637 plakalı aracıyla ters şeritten seyreden ve direksiyon hâkimiyetini kaybeden 25 yaşındaki Onur Armağan, 35 yaşındaki Kurtuluş Çoğal'ın kullanımındaki EA 949 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan LL 637 plakalı araç, yol kenarında yaya olarak bulunan 47 yaşındaki Hakan Kerek'e de çarptı ve yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaya Hakan Kerek ağır, LL 637 plakalı araç sürücüsü Onur Armağan ise hafif yaralandı. 

Kazada ağır yaralanan Hakan Kerek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatının ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Onur Armağan ise yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

Polis, Onur Armağan'ın %425 mlgr. alkollü içki tesiri altında araç kullandığını da tespit etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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