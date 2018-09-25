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Almanya’da Müslümanlara evet, İslam’a hayır

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Protestan Kilisesi’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Almanya’da halkın yüzde 54’ü İslam’ın Alman toplumuna uymadığı görüşünde. Müslümanlar Almanya’nın parçası diyenler ise çoğunlukta.
Almanya’da Müslümanlara evet, İslam’a hayır

Yeni bir araştırmaya göre, Alman kamuoyunda İslam'a bakış konusunda farklı görüşler hâkim. Almanya Protestan Kilisesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, halkın yüzde 54'ü İslam'ın Alman toplumuna uymadığı görüşüne sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmaya katılanların yüzde 69'u ise Müslümanların Almanya'da gündelik hayatın bir parçası oldukları kanısında. Göreve geldikten kısa bir süre İslam hakkındaki söylemleriyle tartışma yaratan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Mart ayında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olmadığını ama ülkede yaşayan Müslümanların tabii ki Almanya'nın bir parçası olduklarını savunmuştu.

Ağustos ayında yapılan araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 56'sı Almanya'daki okullarda İslam dersi verilmesine karşı görüş belirtti. Yaşadıkları yerin belediye başkanının Müslüman olması konusunda bir çekincesi bulunmayanların oranı ise yüzde 42,5.

Müslümanlar Almanya'nın parçası diyenler çoğunlukta

Araştırma, Müslümanlar ile ilişkisi olanların İslam dinini Almanya'da daha kolay kabul ettiğini de gösteriyor. Müslümanlar ile herhangi bir ilişkisi olmayanların sadece yüzde 21'i İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünürken, sosyal çevresinde Müslümanlar bulunan kişiler arasında bu oran yüzde 42'ye çıkıyor. Öte yandan Müslümanlar ile bir ilişkisi olmayanlar arasında bile Müslümanların Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59.

Kilise'den öz eleştiri

Protestan Kilisesi, araştırmanın sonuçlarıyla birlikte aynı zamanda Hristiyan-Müslüman diyaloğu konusunda yeni bir deklarasyon yayımladı. Kilise'nin kendi geçmişine de eleştirel yaklaşılan deklarasyonda, dini çeşitliliği kabullenmekte sorun yaşamış olan Protestan Kilisesi'nin artık Müslümanların da Almanya'daki çoğulcu toplumun bir parçası olduğunu vurguladığı dile getirildi. Metinde, "Hristiyan inancı, ancak diğer inançların hakları da tanındığında savunulabilir” ifadesi yer aldı.

DİTİB ile ilişkilerde "güven zedelenmesi”

Protestan Kilisesi'nin temsilcileri, düzensiz aralıklarla Almanya'daki büyük Müslüman derneklerinin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin temsilcileriyle bir araya geliyor. Bu dernekler arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de bulunuyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya ile Türkiye arasında gerilime de neden olan DİTİB ile Protestan Kilisesi arasındaki diyalog da zor bir dönemden geçiyor. Yayınlanan deklarasyonda güncel gelişmelerin olumsuz etkisi olduğu ifade edilirken, kilise yetkilileri diyaloğu sürdürmek istedikleri sinyalini verseler de "güven zedelenmesinden” bahsediyor.

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