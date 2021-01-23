Alsancak-Karşıyaka kapandı!

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

• Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

• Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

• Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

• Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

• Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.

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