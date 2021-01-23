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Alsancak-Karşıyaka kapandı!

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi yeni karar üretti
Alsancak-Karşıyaka kapandı!

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

• Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

• Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

• Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

• Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

• Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar!

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