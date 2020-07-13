Alsancak'a 5 buçuk saat boyunca elektrik verilemeyecek

Girne'deki Alsancak Milli Parkı civarı ve Ada Hotel’e bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.
Girne'deki Alsancak Milli Parkı civarı ve Ada Hotel’e bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.
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