Alsancaklılar dün akşam yaptıkları eylemde “Birleşmeye Hayır” dediler

Alsancaklılar, bu akşam “Birleşmeye Hayır” eylemi düzenledi. Alsancak Belediyesinin Lapta ile birleştirilip Akdeniz Belediyesi olmasına karşı çıktılar. Sosyal medyada oluşturdukları bir platform üzerinden organize olarak bir araya gelen Alsancaklılar bu akşam yaptıkları eylemde “Birleşmeye Hayır” dediler.

Eylem ile ilgili sosyal medyadan çağrı yapan Alsancaklıların eylem çağrısı sonrasında Alsancak Belediyesi, “Bugün düzenlenen eylemin Alsancak Belediyesi ile ilgili yoktur” diyerek anons yaparak halkın eyleme katılmaması yönünde çağrı yapmasına karşılık büyük bir kalabalık bir araya gelerek eylem yaptılar.

Eylemde ateşler yakılıp şarkılar söylendi. Eylem komitesi adına köyün ileri gelenlerinden emekli öğretmen Oğuz Karaçay konuşma yaptı. Oğuz Karaçay konuşmasında, belediyenin kendi gelirleri ile ayakta durabilecek kapasitede olduğunu ve belediye emekçilerinin kazandıkları hakları kaybetmemeleri için birleşmeye karşı olduklarını söyledi.

Karaçay konuşmasında “1974’den bugüne kadar yaşadığımız Alsancak Belediyesi, gelirleri ile kendi kendine yeten bir belediyedir, bu gelirler tasarruflu kullanılırsa, katkı payı da almadan belediye hizmetlerini sürdürebilir durumdadır. Planlanan birleşme yapılırken, hangi kriterlere göre düzenle yapılmıştır? Bizi neden borcu olan bir belediye ile birleştirmek istiyorlar? Biz 74’den beri bu belediyede yaşıyoruz ve bölgemiz zaman içinde turizm bölgesi haline gelmiş, bölgemizdeki tek bir otelde binlerce kişi çalışmaktadır. Alsancak Belediyesi’nin çalışanlarının birleşmeyle birlikte sendikal haklarının iptal edilmesine ve çalışanların işsiz kalması ya da haklarından mahrum kalmalarına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Oğuz Karaçay yaptığı çağrıda tüm yetkililere seslenerek “Bu sese kulak verin, çağrımıza kulak verin, belediyemizin kapanmasına hayır diyoruz” dedi.

Düzenlenen eyleme milletvekilleri de katılarak destek verdiler, Ceyhun Birinci, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu eylem komitesine desteklerini belirttiler.

Belediye başkanının birleşme konusunda “Ben birleşmeden tarafım” demesine karşı Alsancaklılar buna karşı çıkarak “Alsancak Belediyesi sonsuza kadar yaşayacak, birleşme hayır” sloganıyla eylemlerini genişleterek devam edeceklerini belirttiler.