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Alsancak'ta 6 yeni yerel vaka!

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Alsancak'ta 6 yeni yerel vaka tespit edildi
Alsancak'ta 6 yeni yerel vaka!

Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yapılan PCR testi sonucu tespit edilen vakalar ve temaslıları karantina oteline yerleştirildi.

Alsancak’ta geçtiğimiz hafta bir ailede 3 pozitif vaka çıkmış ve bir çok temaslı olduğu bildirilmişti

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