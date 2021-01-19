Alsancak'ta 6 yeni yerel vaka!

Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yapılan PCR testi sonucu tespit edilen vakalar ve temaslıları karantina oteline yerleştirildi.
Alsancak’ta geçtiğimiz hafta bir ailede 3 pozitif vaka çıkmış ve bir çok temaslı olduğu bildirilmişti
Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yapılan PCR testi sonucu tespit edilen vakalar ve temaslıları karantina oteline yerleştirildi.
Alsancak’ta geçtiğimiz hafta bir ailede 3 pozitif vaka çıkmış ve bir çok temaslı olduğu bildirilmişti
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