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Altuğra: Akdoğan Sağlık Merkezi’ni her yönden güçlendireceğiz

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Altuğra: Akdoğan Sağlık Merkezi’ni her yönden güçlendireceğiz
Altuğra: Akdoğan Sağlık Merkezi’ni her yönden güçlendireceğiz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra bugün Akdoğan Sağlık Merkezi’ne giderek incelemede bulundu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra Rutin ziyaret ve incelemeleri çerçevesinde Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından BRT‘ye açıklamada bulunan Altuğra, çalışma sistemi çerçevesinde her cuma sağlık merkezlerine ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Altuğra, Akdoğan Sağlık Merkezi’nin çok geniş bir bölgeye112 acil, pratisyen hekim hizmeti ve haftada birer kez kadın doğum ve çocuk doktoru, haftanın 4 günü de diş hekimi hizmeti verdiğini belirtti.

Haftanın iki günü kan tahlilleri için kan alımı yapıldığını da ilave eden Altuğra, “Akdoğan Sağlık Merkezi’nin geniş hizmet yelpazesi olması bakımından insan kaynağı ve araç, gereç yönünden güçlenmesi yönünde strateji izliyoruz” diyerek,  yakın zamanda da çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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