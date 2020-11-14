Altuğra: "Hükümet Sorununun En Kısa Sürede Çözülmesi Gereken Bir Zorunluluk Haline Geldi"

“ Ne kadar kısa sürede çözülürse halk için o kadar iyi olacaktır…”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’nin Meclis’te yayınlanan programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Güncel politika ile ilgili olarak Altuğra, Hükümet sorununun en kısa sürede çözülmesi gereken bir zorunluluk haline geldiğini söyledi Altuğra, “ Ne kadar kısa sürede çözülürse halk için o kadar iyi olacaktır…” Dedi.

UBP’nin Kurultay tarihinin henüz netleşmediğine işaret eden Altuğra, “Elbette sonuçlanacak. Kurultay her ne kadar UBP’nin iç meselesi ise, halkın da meselesidir” diye konuştu. İzlem Gürçağ Altuğra, “ Hükümet kurulma noktasında siyasetçilerin kaprislerinin egemenliğine yer vermemek gerekir Halkın umurunda değildir siyasette canlı tutulan kaprisler. Halk, ekonomik beklentiline yanıt bekliyor, siftah yapmayan esnaf var.

Halkın refahını düşünüyorsak, halka hizmet gailesinde isek hükümet kurulamaması diye bir sorun olmamalı. Neyi paylaşamıyoruz? Halkın erken seçim gibi bir beklentisi yoktur. Sorunlarına acil çözüm istemektedir. Erken seçimde mecliste sadece bir kaç arkadaş değişiyor ama sorunlar devam ediyor…” şeklinde konuştu.

Herkesin silkinip kendine gelmesi gerektiğini, “biz nerede yanlış yaptık, nerede eksik bırakıyoruz?” sorusunu sorması gerektiğini vurgulayan Altuğra, “Engel nedir, sorun nedir ? yapılması gerekenler neden yapılmıyor? kabinede yer alan arkadaşlar daha ağırlıklı bir şekilde buna cevap vermekle yükümlüdür…” İfadelerini kullandı Soru üzerine bir sonraki genel seçime kadar neler yapabiliriz diye düşünmek gerektiğini vurgulayan Altuğra, siyasetçinin itibarının ancak hizmetle artabileceğini, halkın siyasetçinin didişmesinden, kaprisinden usandığını söyledi.

Ersan Saner’in çalışmalarına devam ettiğini, kendilerinin de katkı koymaya çalıştığını ifade eden Altuğra, yepyeni bir ruhla yola devam etmenin önemine vurgu yaptı. Yeni koalisyon süreci yaşadıklarına işaret eden İzlem Altuğra, çeşitli modellerin dillendirildiğini, partilerin anlaşması halinde UBP-CTP-HP’nin de mümkün olduğunu söyledi. Bu hafta içinde sürecin en iyi şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten UBP Milletvekili Altuğra, bir koalisyon hükümeti kurulmaması için neden görmediğini söyledi.

Soru üzerine, UBP-HP neden olmasın? diye soran Gürçağ, “ Neden, mevcut ortaklığı yeniden şekillendirerek devam etmeyelim? Devam etmemesi için neden görmüyorum. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Geleceğe bakmak lazım. Yanlış ya da eksikleri konuşarak yola devam etmeliyiz” diye konuştu.