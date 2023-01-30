Altuğra: İlaç Eczacılık Dairesi’ne onkoloji, MS ve epilepsi ilaçları geldi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak, İlaç Eczacılık Dairesi’ne onkoloji, MS ve epilepsi ilaçlarının geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra, ilaç krizinin küresel boyutta olduğunu ifade ederek, ilaç üretiminde ciddi bir hammadde kaynaklı sıkıntı olduğunu söyledi.

İlaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Altuğra, “Eczacılar Birliği ve ecza depoları ile sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hesap veremeyeceğimiz bir durum yok” dedi.

“ONKOLOJİ, MS VE EPİLEPSİ İLAÇLARI GELDİ”

Altuğra, “İlaç Eczacılık Dairesi’ne onkoloji ilaçları geldi, MS ve epilepsi ilaçları da gelmiştir. Bazı ecza depoları ülkemize ilaçların getirilmesi adına onay aldı. İlaçlar yaklaşık bir hafta, 10 gün sonra ülkemizde olacak. Bu bağlamda ilaçlar geldi ve gelmeye devam edecek” diye konuştu.

Bakan Altuğra, “Biz kendi ülkemizde ilaç üreten fabrikalarımızı kurmalıyız. Çok sık kullanılan ilaçları, hammaddesine kolay ulaşılan ilaçları üretebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“PROTOKOLÜN İÇERİĞİ NETLEŞECEK”

Türkiye ile sağlıkta açıklanan son iş birliği konusuna da açıklık getiren Altuğra, ilk etapta hem T.C. hem de KKTC kimlik kartı olanların Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanacağını, ancak öncelikle bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

Altuğra, “Sadece KKTC kimlik kartı olanların uygulamadan yararlanması için de çalışmalarımız sürüyor. Görüşmelerimiz sürdükçe, protokolün içeriği de netleşecek” dedi.

6-7 ŞUBAT’TA TEKNİK HEYET ANKARA’DA

Yasal mevzuat gereği Genel Sağlık Sigortası ve Döner Sermaye Yasası için çalışmalara hız verdiklerini belirten Altuğra, 6-7 Şubat’ta bir teknik heyetin Ankara’da olacağını açıkladı.

“BOŞ KONUŞMAK SİYASETÇİYE YAKIŞMAZ”

Gribal enfeksiyon rakamlarında artışın sorulması üzerine de Altuğra, “Gerek dünyadaki gerekse bizim hekimlerimizi okuyorum takip ediyorum. Yaptığımız açıklamalar bilimsel olmalı. Farazi konuşmalarla, dedikoduya dayalı konuşmalarla muhalefet olmaz. Muhalefet bile olacaksa asaleti olacak. Boş konuşmak siyasetçiye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

“HER GRİP DOMUZ GRİBİ DEĞİLDİR… SADECE 2 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ”

Her ülkede gribal enfeksiyonlarda geçmişe oranla daha fazla artış olduğuna işaret eden Altuğra, uzmanların ifade ettiği gibi koronavirüs nedeniyle, insanların yaşadığı izole sürecinin bağışıklık sistemini tembelleştirdiğini, 3 yıl sonra insan bedeninin virüs ve bakteri ile karşılaştığını, bunun da kolay hastalığa yakalanmaya yol açtığını kaydetti.

Altuğra, “Domuz gribi ile ilgili kavram karmaşası var. Her grip domuz gribi değildir, anlamak için PCR gerekir… Bizim testlerimizde, 2 kişide domuz gribi tespit edilmiştir. Paniğe gerek yok, ülkede çok fazla dert edeceğimiz gribal enfeksiyon oranı yoktur” dedi.