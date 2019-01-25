  • BIST 101.789
  • Altın 217,890
  • Dolar 5,2697
  • Euro 5,9688
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi

» »
Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi
Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde önleme çalışmaları çerçevesinde  hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı.

 

Mart ayı başında hizmete girmesi hedeflenen merkeze alınacak 4 uzman personel için bugün münhal ilan edildi.

 

Münhal süresinin ardından yazılı ve sözlü mülakat sonucu belirlenecek 4 uzman personel, önce Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda eğitimden geçirilecek. Daha sonra Türkiye’de teorik eğitime katılacak olan personel,  ALO 191 hattında görecekleri pratik eğitimin ardından KKTC’ye dönerek  hizmete başlayacaklar.

7 gün 24 saat vatandaşa telefon hattı veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile  hizmet verecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda, Bağımlı bireye danışmanlık; Madde veya Bağımlılık konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma;  Acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme;  İhtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması;  Tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme görevi” hizmetleri verilecek.

Başvurular Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığına yapılacaktır.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görme engellilere konuşan saat ve beyaz baston dağıtılıyor25 Ocak 2019 Cuma 10:35
  • Dr. Fazıl Küçük Vakfı “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor25 Ocak 2019 Cuma 10:30
  • Erhürman: “Hedeflerimiz doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik hamleler yaptık”25 Ocak 2019 Cuma 10:25
  • Karavezirler Akdoğan’daki okulları ziyaret etti!25 Ocak 2019 Cuma 10:20
  • Erhürman Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi25 Ocak 2019 Cuma 09:35
  • Erhürman'a Geçitkale'de miting gibi karşılama24 Ocak 2019 Perşembe 23:58
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'ye geldi24 Ocak 2019 Perşembe 22:56
  • Çeler, Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü’nü anlattı24 Ocak 2019 Perşembe 22:25
  • Lefkoşa’da Grip Polikliniği kuruluyor24 Ocak 2019 Perşembe 19:55
  • Tatar: “İki devletli çözüm”24 Ocak 2019 Perşembe 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti