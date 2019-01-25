Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bünyesinde önleme çalışmaları çerçevesinde hizmete geçirilecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı.

Mart ayı başında hizmete girmesi hedeflenen merkeze alınacak 4 uzman personel için bugün münhal ilan edildi.

Münhal süresinin ardından yazılı ve sözlü mülakat sonucu belirlenecek 4 uzman personel, önce Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda eğitimden geçirilecek. Daha sonra Türkiye’de teorik eğitime katılacak olan personel, ALO 191 hattında görecekleri pratik eğitimin ardından KKTC’ye dönerek hizmete başlayacaklar.

7 gün 24 saat vatandaşa telefon hattı veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile hizmet verecek olan ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda, Bağımlı bireye danışmanlık; Madde veya Bağımlılık konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma; Acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme; İhtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması; Tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme görevi” hizmetleri verilecek.

Başvurular Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığına yapılacaktır.