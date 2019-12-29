Alzheimer nedir? Tedavi edilebilir mi ?

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte görülen 'bunama' hastalığı adıyla bile korkutmaya yetiyor. Günlük hayatta yaşanan ufak unutkanlıklarda bile herkes "Acaba Alzheimer mı oldum?" paniği yaşıyor

KARIŞTIRMAYIN!

Alzheimer hastalığı, çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 3 saniyede bir kişiye Alzheimer tanısı konuluyor. Toplumda demans ve Alzheimer hastalığı çok fazla karıştırılıyor. Prof. Dr. Topçular, bu iki hastalık arasındaki farkı açıklıyor. Demans hastalarında zihinsel fonksiyonlarda günlük yaşamı etkileyecek derece bozulmalar oluyor. Ayrıca problem çözme, planlama, davranışların kontrolü gibi yetenekler bozuluyor ve kişilik özelliklerinde değişim görülüyor. Alzheimer hastalığı ise genellikle unutkanlıkla başlıyor. Bazen bu unutkanlık, yaşa bağlı olarak değerlendirilip ihmal ediliyor. Bu da tedaviyi geciktiriyor. Hastalığın orta evrelerine gelindiğinde hastalar diş fırçalama veya elbiselerini ilikleme gibi basit şeyleri yapmakta bile güçlük çekiyor.

MUCİZE İĞNE

Günümüzde ne yazık ki Alzheimer hastalığını durduran ya da tamamen geçiren bir tedavi bulunmuyor. Ancak bilim adamlarının bu yıl Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilen Dünya Alzheimer Kongresi'ndeki açıklamaları, umut vaadediyor. Sonuçları merakla beklenen çalışmalara göre erken evre hastalara uygulanan aşı tedavisinin hastalığın ilerlemesi büyük oranda azalttığı vurgulanıyor.

AİLEDEN MİRAS

ALZHEİMER riski yaşla beraber artıyor. 65 yaşından sonra hastalık sıklığı her beş yılda bir ikiye katlanıyor. Ailesinde Alzheimer hastalığı olanlar da risk taşıyor. Bu kişilerin tedbir için düzenli kontrollerini aksatmaması öneriliyor

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