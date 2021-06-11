Amcaoğlu: Öğretmenlerin Aşılanması İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, önümüzdeki hafta öğretmenlerin aşılanması için hazırlıkların tamamlandığını ve bunun artık bir sorun olmaktan çıkacağını söyledi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Amcaoğlu, eğitimde telafi için önümüzdeki hafta eğitimin nasıl programlanacağını ve eksikliklerin nasıl giderileceğinin görüşülerek, paylaşılacağını söyledi.
Bakan Amcaoğlu, çalışma aşamasındaki planlamanın 4 dönem olarak öngörüldüğünü belirtti.
Amcaoğlu, önümüzdeki hafta öğretmenlerin aşılanması için hazırlıkların tamamlandığını ve bunun artık bir sorun olmaktan çıkacağını söyledi.
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