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Amcaoğlu: Okullarda herkes aşılanana kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk ve orta dereceleri okullar ile yükseköğretimde öğretmenlerin yanı sıra idari çalışanlar ve toplu taşımacılar aşılanana kadar yüz yüze eğitimin yapılmayacağını söyledi.
Amcaoğlu: Okullarda herkes aşılanana kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk ve orta dereceleri okullar ile yükseköğretimde öğretmenlerin yanı sıra idari çalışanlar ve toplu taşımacılar aşılanana kadar yüz yüze eğitimin yapılmayacağını söyledi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2. doz aşısını yaptıran Amcaoğlu, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

“İLK VE ORTA EĞİTİMDE 20 BİN 500 KİŞİ AŞILANMALI”

İlk ve orta eğitimde toplam 20 bin 500 kişinin aşılanması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, ilk önce ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan yaklaşık 10 bin öğretmen ve görevlinin aşılanması gerektiğini belirtti. Bakanlar Kurulu’ndan geçecek olan ve 1 Nisan’da yüksek eğitimin uygulamalı fakültelerde mezun olacak olanlarla ve iki yıllık ön lisanslardaki mezun olacak olanların adaya getirilebilmesinin sağladıktan sonra aşılama prosedürünün tamamlanıp 82 bin öğrencinin yüz yüze eğitime geçmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, uygulamanın bir an önce yapılması için de ısrarlı taleplerinin devam edeceğini kaydetti.

 

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