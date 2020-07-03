  • BIST 117.316
  • Altın 391,398
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,6971
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz

» »
Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz
Amcaoğlu: Pandemi hastanesi için süratle çalışıyoruz

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan 18’inci Saat programında pandemi hastanesi ve yeni Girne Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, yeni Girne Hastanesi’nin yılbaşından önce hizmet vermesi yönünde çalışıldığını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı.
Amcaoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

“10 günde elden teklif alma usulü ile çok süratli bir şekilde ihale sonuçlanacak ve yılbaşından önce Girne Amerikan Üniversitesi’nden teslim aldığımız yeni Girne Hastanesi hizmet vermeye başlayacak. Günü geldiğinde hastane için borçlanma ihtiyacı varsa borçlanılacak.
İnsanımızın 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip 160 yataklı olabilecek bir hastaneye, 34 yoğun bakım ünitesine sahip, istenildiğinde pandemi hastanesi olabilecek olan hastaneye süratle kavuşması, 3’üncü basamak hizmeti alabilmesinin koşullarının sağlanması noktasında geri adım atmayacağız. Maliye Bakanlığı olarak bütün hazırlıklarımız ve seferberliğimiz bu doğrultudadır”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, pandemi hastanesi için süratle çalıştıklarını ve önümüzdeki hafta Başbakan tarafından bazı hazırlıkların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Amcaoğlu, “Gerektiği günde pandemi hastanesi ile ilgili ihtiyaç giderilecektir. Süratle çalışıyoruz. Hafta başında bazı hazırlıklar Sayın Başbakan aracılığı ile paylaşılacaktır. Biz şikayet ederek değil bu konudaki çareleri üreterek bugünleri geçirmeye çalışıyoruz” dedi.
Bir soru üzerine işçi statüsünde hemşire alımının yapılmadığını, orada ifade yanlışlığı olduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Geçici hemşire alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yasal hakkı vardır. İstihdam geçici hemşire statüsünde yapılacaktır” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS Genel Kurulu Yarın03 Temmuz 2020 Cuma 09:41
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 3 Temmuz 2020 Cuma03 Temmuz 2020 Cuma 09:27
  • Özel Uçakların Uçuşları 6 Temmuz’a Kadar Durduruldu03 Temmuz 2020 Cuma 09:15
  • Bilişim Suçları Yasası tartışması : BTHK bu görevleri yapamaz! Yetkisi yok!03 Temmuz 2020 Cuma 09:10
  • ‘Öznel İyi Oluş Programı’ hayata geçiriliyor03 Temmuz 2020 Cuma 08:40
  • Çağatay: “İnternetin hukuki bir zemine oturtulması zaruridir”03 Temmuz 2020 Cuma 08:34
  • Amcaoğlu: “Kafamızı kumun içine sokup 'hiçbir sorun yoktur' deme gibi bir gaflet içinde değiliz”03 Temmuz 2020 Cuma 08:32
  • "Özel JET Krizi" Kamera kayıtlarındaki kumar otelindeki BAKAN Kim?03 Temmuz 2020 Cuma 08:31
  • Köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından polise teslim edildi03 Temmuz 2020 Cuma 08:31
  • Kanatlı: "Künye işidir da gider... Gelin yasadan okuyalım:"02 Temmuz 2020 Perşembe 22:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti