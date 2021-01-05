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Amcaoğlu: Sınav Takviminde Değişiklik Yok!Kolej Ve Uluslararası Sınavlar Yapılacak

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programında sınavlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Amcaoğlu: Sınav Takviminde Değişiklik Yok!Kolej Ve Uluslararası Sınavlar Yapılacak

Bakan Amcaoğlu, ilkokul ve liselerde sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi. Amcaoğlu, “bir erteleme söz konusu değil.

Uluslararası sınavlar da dahil olmak üzere kolej sınavları da yapılacak. Okullarda ise bir haftalık ders tekrarından sonra sınavların gerçekleştirilecek” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte hareket ettiklerine dikkat çeken Olgun Amcaoğlu, eğer erteleme olacaksa bunu kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti. Bakan Amcaoğlu, okullarda PCR testleri yapılması için planlama yapıldığını da kaydetti.

Amcaoğlu, “Sağlık ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmalar sürüyor. Seyreltilmiş eğitim devam ediyor eğer önlemler alınmasaydı uzaktan eğitim yapılacaktı. Öğretmenler de büyük gayret gösteriyor. Eğitimin kalitesini artırmak için tam zamanlı ve yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz” dedi. 

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