Amcaoğlu:530 Kişilik Pandemi Merkezi Dikmen’de Özok Öğrenci Yurtları oluyor

Maliye Bakanı Amcaoğlu, 11 Ekim’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için 10 Milyon TL’lik bir kaynağın ayrıldığını açıkladı.

Olgun Amcaoğlu, “Yanlışım yoksa seçim için ayrılan para 10 Milyon TL’dir. Yeterli olmaması halinde o konuyla ilgili finansman kaynağı da aktarılacaktır. Seçim için 10 Milyon TL’lik genel bir ödenek kalemi ayırıyoruz. İhtiyaç olduk sonra da oraya aktarma yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde seçimlerin tamamlanabilmesi adına elektronik ihtiyaçlar da içinde olmak kaydıyla tümünün sağlanması adına ödenek kalemi ayrıldı” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki çerçevesinde 530 kişilik pandemi merkezinin Dikmen’de Özok Öğrenci Yurtları olacağını açıkladı.

Olgun Amcaoğlu, söz konusu pandemi merkezi için sözleşmelerin tamamlandığını ve kısa sürede imzalanacağını söyledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “100 kişilik pandemi hastanesi bu ülkenin deniz yolu veya havayoluyla sürekli günlük çıkan pozitif vakalarla 10 gün cevap verebilirdi. 10 günde dolardı. Biz diyoruz ki; karantina süreçlerinde, pozitif vakalarda temaslı süreçlerin tamamlanacağı 500 kişilik tesisler bile yetmedi. Bugün bu rakamı bine çıkarmak için adımlar attık”dedi.

Bir soru üzerine Amcaoğlu, Covid-19 ile mücadelede şuan için öngörülen ve oluşturulan ödenek kaleminin 65 Milyon TL olduğunu belirtti.

Amcaoğlu “Covid-19 için oluşturulan ödenek kalemi yeterli olmadığında bu kalemi artırarak devam edeceğiz. Kimsenin bu sürecinin ne zaman biteceği ile ilgili bir öngörüsü yokken kimse 100 Milyon TL’lik ödenek kalemi ile bunun üstesinden geleceğini bu ülkede söyleyemez. İhtiyacımız oldukça bizim o 8.8 Milyar TL’lik bütçemizin içerisindeki ödenek kalemlerinden sağlığımıza aktarılacaktır. Bu konuda bir adım geri atılmayacaktır bundan da kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Okulların açılması ile ilgili Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalar olduğuna değinen Amcaoğlu, bireysel anlamda öğrencilerin hijyenini sağlamak adına 500 bin TL’lik bir kaynağı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktardıklarını da söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “bütün öğrencilerin bireysel anlamda hijyenini sağlamak, maske ihtiyacını karşılamak adına, el hijyenine kadar düşünülmüş ve gerekli finansal kaynak bugün Eğitim Bakanlığına aktarılmıştır. Yaklaşık 500 bin TL’lik kaynak aktarılmıştır” dedi.