Amcaoğlu:Dr.Fazıl Küçük bu ülkenin tarihi, çocukları ve geleceği için çok önemli bir isim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim’in 2015-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği kompozisyon yarışmasına katılarak dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşturulan “Kıbrıs Gençliği Liderlerini Anlatıyor” isimli kitabın ikinci baskısı, gerçekleştirilen tören ile bakanlığa takdim edildi.

Bakanlıkta gerçekleşen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile bakanlık bürokratları katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde 10 yıldır düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceye giren kompozisyonlardan oluşturulan kitapta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk’ünün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesinin Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün anlatıldığı yüzlerce kompozisyon yer alıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada düzenlenen bu tür etkinliklerle öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını belirterek, Telsim’e öğrencilere verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Özellikle Dr. Fazıl Küçük’ün bu ülkenin tarihi, çocukları ve geleceği için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, böylesi etkinlikler sayesinde bu önemin daha etkili anlatıldığına vurgu yaptı. Düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren eserlerin bu şekilde derlenip bir kitap haline getirilmesinin de bu ülkenin gençlerine ışık tutacağını dile getiren Amcaoğlu, kitabın bakanlığın ulaşabileceği her noktaya büyük bir gururla göndereceklerini söyledi.

Başta Dr. Küçük ve ekibi olmak üzere, bu ülkenin geleceği uğruna emeğini sakınmadan harcayanlara da ayrıca teşekkür eden Amcaoğlu, “Gençliğimiz, onların verdiği mücadeleye ve emeklere sahip çıkarak ülkelerini her koşulda yaşatacaktır.” diyerek konuşmasına son verdi. Telsim olarak çok önemli bir mottoları olduğunu vurgulayan Alper, “Gençler ve çocuklarımız söz konusu olunca, akan sularımız duruyor. O yüzden de 10 yıldır Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla, Ortaokul ve Liseler Arası Kompozisyon Yarışması’nı düzenliyoruz.” dedi. Bugüne kadar yaklaşık 2 binin üzerinde öğrencinin kompozisyon yarışmalarına başvurduğunu söyleyen Alper, yüzü aşkın öğrenciyi de ödüllendirdiklerini sözlerine ekledi.

Alper, “Öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kıbrıs Türkü’nün Varoluş ve Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anlattılar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Gönül isterdi ki, son 5 yılda ödül alan kompozisyonlardan oluşturduğumuz bu kitabı, pandemi olmasaydı ve kendilerine takdim etseydik ama kalbimiz onlarla.” dedi. “Telsim olarak ne zaman çocuklar ve gençler için birşey yapmak istesek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız bizlere her zaman destek oluyor.” diyen Alper, hem Bakanlığa, hem Bakanlık Müdürlerine hem de Sayın Bakana sonsuz teşekkürlerini ve şükranlarını sundu. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşturulan “Kıbrıs Gençliği Liderlerini Anlatıyor” isimli kitap Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlık bürokratlarına takdim edildi.