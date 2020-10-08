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Amcaoğlu:Mayıs Ayı ek mesaileri ödendi

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Maliye Bakanı Amcaoğlu Mayıs Ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini ve taşımacılık sektörüçalışanlarının avanslarının da yarın ( 09 Ekim 2020) ödeneceğini duyurdu.
Amcaoğlu:Mayıs Ayı ek mesaileri ödendi

Maliye Bakanı Amcaoğlu Mayıs Ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini ve taşımacılık sektörü
çalışanlarının avanslarının da yarın ( 09 Ekim 2020) ödeneceğini duyurdu.
Mayıs Ayı ek mesaileri ödendi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, çalışanların mağdur olmaması adına, çok sıkıntılı bir dönemde
olunmasına karşın, maaş, ek mesai ve diğer tüm ödemelerin, kısa süreli gecikmelerle de olsa mutlaka
yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Amcaoğlu, Mayıs Ayı ek mesailerinin
bugün ödendiğini ve toplam 11,063,991,90 TL (11 milyon, 63 bin, 991 lira ve 90 kuruş) ödeme
yapıldığını belirtti. Taşımacılık sektörü çalışanlarına verilecek avansların ise yarın (09 Ekim 2020)
toplamı 8,686,001,40 TL (8 milyon, 686 bin, 1lira ve 40 kuruş) olarak ödeneceğini duyurdu.
Bakan Amcaoğlu, şunları kaydetti:
“Sağlık sektörü emekçilerimiz birinci sırada olmak kaydıyla; ister özel sektör olsun ister kamu olsun,
çalışanların tümünün mağdur olmaması için gerekli olan maaş, ek mesai ve diğer ödemeleri, zaman
zaman kısa süreli gecikmeler olmasına karşın aksatmadan yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.”
“Bu sıkıntılı dönemde, gerek hükümet olarak gerekse bakanlığımızın sorumluluk alanlarında,
elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız. Çalışanların haklarını alabilmesi her zaman
önceliğimiz olmuştur. Bunun için çok yoğun çaba sarfetmekteyiz. Bizlere her zaman yardım eli
uzatan Anavatanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay’a ve de Başbakanımız Sn. Ersin Tatar’a göstermiş
oldukları duyarlılık ve koydukları katkılar için de ayrıca teşekkür ediyorum.’’

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