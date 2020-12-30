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Amcaoğlu:Okullar yarın tatil değil

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın (31 Aralık 2020) okulların tatil olduğu veya idari tatil verildiği yönündeki her türlü iddianın asılsız olduğunu açıkladı.
Amcaoğlu:Okullar yarın tatil değil

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın (31 Aralık 2020) okulların tatil olduğu veya idari tatil verildiği yönündeki her türlü iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin kararı uyarınca, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar, her iki tarih dahil, okulların tatilde olacağını belirtti ve şunları söyledi:

Yarın kesinlikle tatil ilan edilmemiştir, idari tatil diye bir karar söz konusu değildir, tüm okullar eğitime devam edecektir ve öğretmenler de görevlerinin başında olacaktır”.

Bakan Amcaoğlu, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiası çalışanları ile halkımızın yeni yıllarını da içtenlikle kutladıklarını belirtirken, koronavirüs tedbirlerine büyük önem verilmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu şunları ekledi:

2021 yılında eğitimi kesintisiz bir şekilde yapmak en birincil hedefimiz olacaktır. Çocuklarımız her şeyimizdir, geleceğimizdir. Unutmayalım, onları tüm tehlike ve risklere karşı korumak, velilerin ve devletin ortak görevidir. Bu ortak görevi birlikte başaracağız.”

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