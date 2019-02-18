Anastasiadis “Glafkos” yatağı sonuçları konusunda iyimser

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirilen ve dün ilk kısmını yayınladığı röportajın ikinci kısmına da bugün yer verdi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirilen ve dün ilk kısmını yayınladığı röportajın ikinci kısmına da bugün yer verdi.

Anastasiadis söyleşisinde ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs’taki bazı iç olaylara değinirken doğal gaz ve Hellim dosyası konusunda da konuştu.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan “Glafkos” yatağında gerçekleştirilmekte olan sondajın sonuçlarına dair bir soru üzerine Anastasiadis, “şu ana kadar aldıkları tek olumlu bilgilendirmenin tabakalara ilişkin olduğunu ve mevcut jeolojik yapının iyimserlik yaratacak şekilde olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, “bunun dışındaki şeyler için sondajı gerçekleştiren şirketin resmi açıklamasının beklenmesi gerektiğini” vurguladı.

Söyleşisinde, Hellim Dosyası’nın ileri götürülmesinde ciddi gecikme yaşandığı hatırlatılarak, bu gecikmenin Kıbrıs sorununun çözümüyle olası ilgisinin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “şu an için sadece, dosyanın ilerletilmesinde haksız bir gecikme yaşandığını söylemekle yetineceği” yanıtını verdi.