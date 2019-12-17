Anastasiadis ile Akıncı’nın katıldığı “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik” semineri Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan 50’şer okul müdürü ve muavini için organize edilen "Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştaya katılması, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Alithia gazetesi, “Arkadaşım Mustafa-Arkadaşım Nikos” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Akıncı ile Anastasiadis’in etkinlikte mutlu ve rahat göründüklerini; ayrıca aralarındaki ilişkinin düzeldiğini ve barış ile yeniden birleşmeye yönelik ortak mesaj verdiklerini yazdı.

Gazete, iki liderin etkinliğin yapıldığı salonda yan yana oturmalarını ve kendi aralarında şakalaşmalarını öne çıkardı.

Fileleftheros gazetesi “Karşılıksız Mesajlar… Nikos Anastasiadis Konuşkan, Mustafa Akıncı Sessiz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, seçim havasının Kıbrıs sorununu ve liderlerin aynı ortamda bulunduklarında ortaya koydukları görüşleri etkilediğini yazdı.

Gazete, üzerinde seçim baskısı olmayan Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş belirtirken daha rahat davrandığını, Akıncı’nın ise “seçim sandığı baskısı” nedeniyle konuyu yaymadığını kaydetti.

Haravgi gazetesi “Eğitimin Barış İçin Önemi” başlıklı haberinde, iki liderin Imagine programına verdikleri desteğe vurgu yaptı.

Haber, Politis gazetesinde ise “İki Sıkı Dost Gibi Konuştular… Anastasiadis-Akıncı Barıştan Başka Alternatif Çözüm Bulunmadığını Vurguladı” başlık ve spotuyla aktarıldı.