Anastasiadis: Verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi üçlü görüşmeyi “verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme” olarak nitelendirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi üçlü görüşmeyi “verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme” olarak nitelendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Tatar’ın egemen eşitlik ile iki devletlilik çerçevesindeki tezlerini, kendisinin de BM kararlarıyla tümüyle örtüşen tezlerini ortaya koyduğunu ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerleyebileceklerine dair farklı yöntemler üzerinde tartıştıklarını belirtti.

Daha fazla detaya inemeyeceğini ifade eden Anastasiadis, Guterres’in Güven Yaratıcı Önlemler ve diyalogun gelecekte yeniden başlaması perspektifine yönelik ortak zemin bulunması olasılığının araştırılması için “özel temsilci” (özel danışman) atama yönünde hareket ettiğini söyledi.

Anastasiadis, ilgili açıklamanın yarın BM tarafından, iki tarafın da uzlaşısının akabinde yapılacağını kaydetti.