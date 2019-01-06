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Andros Kiprianu: “Manzara karartıcı”

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, halkın kaderini üstlenmesinden 6 yıl sonra, manzaranın karartıcı olduğunu söyledi.
Andros Kiprianu: “Manzara karartıcı”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, halkın kaderini üstlenmesinden 6 yıl sonra, manzaranın karartıcı olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bir etkinlik çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla alakalı yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Kiprianu, ülkenin yeniden birleşmesine ilişkin ümidin giderek solduğunu belirtti.

Gelişmelerin kritik olduğuna dikkat çeken Kiprianu, istenilen şeyin,  referans şartları üzerinde anlaşmaya varmak için sahip olunan dar çerçevenin, olanağın değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Kiprianu, AKEL olarak konfederasyon veya iki devlete dayalı çözüme rıza göstermelerinin söz konusu olmadığını, Rauf Denktaş’ın vizyonunu gerçek yapmalarının da hiçbir zaman söz konusu olmadığını savunarak, böyle bir şeyin siyasi suç teşkil edeceğini savundu.

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