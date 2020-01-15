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Angelidis İtalyan mevkidaşı ile görüştü

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Güney Kıbrıs ve İtalya’nın, savunma, enerji güvenliği, ikili işbirliği ve de Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Doğu Akdeniz konularında koordinasyon sağlamaya devam edeceği belirtildi.
Angelidis İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Roma’da  İtalyan mevkidaşı Lorenza Guerini  ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete görüşmede, Güney Kıbrıs ve İtalya’nın,  savunma, enerji güvenliği, ikili işbirliği ve de Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Doğu Akdeniz konularında koordinasyon sağlamaya devam edeceğine vurgu yapıldığını belirtti.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini’yle görüşmesinde, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlık yaratan ayrıca Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri’nin çabalarına engel koyan Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yasa dışı provokasyonlarda bulunduğunu ileri sürdü.

İtalya Savunma Bakanı Guerini ise, Libya’daki krizin azaltılması için İtalya’nın yürüttüğü faaliyetler konusunda Angelidis’e bilgi verdi.

İki Savunma Bakanı arasındaki görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildiğini yazan gazete, burada ise iki ülke arasındaki işbirliğinin değerlendirildiğini ve bunun geliştirilmesi yöntemleri konusunda görüş alış verişinde bulunulduğunu aktardı. Gazete iki ülkenin PESCO çerçevesinde işbirliği yapması konusunun da ele alındığını belirtti.

Habere göre görüşmenin ardından iki ülke arasında, 2020 yılı için “İkili İşbirliği Programı”na imza koyuldu.

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