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Angelina Jolie Yemen'deki bir sığınmacı kampında

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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için geldiği Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti.
Angelina Jolie Yemen'deki bir sığınmacı kampında

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için geldiği Yemen'de bir sığınmacı kampını ziyaret etti. Jolie, kampta yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi aktris Angelina Jolie Yemen'e yaptığı ziyarette ilk durağı  Lahic kentindeki bir sığınmacı kampı oldu.

Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti.

UNHCR açıklamasında, Lahic kentinde çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ederek yine kentin başka bölgelerine sığınmak zorunda kalan 35 ailenin şu an oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği bilgisi paylaşıldı.

"Barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim"

Angelina Jolie, Yemen'deki çatışmaların neden olduğu insani felakete dikkati çekmek için dün bu ülkeye gelmişti.

Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki vahşete tanık olmaya, çatışmaya son verilmesi ve insani yardımların ulaşması çağrısında bulunmaya devam ederken, barışa umutsuzca ihtiyaç duyan bu insanlara destek için Yemen'deyim" ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.

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