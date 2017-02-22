Anket tedirginlik yarattı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gazetemiz DETAY’ın son günlerde ülke gündemine bomba gibi oturan anketine ilişkin açıklamada bulundu.

Özgürgün açıklamasında özetle, olası bir erken seçim öncesi yapılan anketin parti tabanlarını hareketlendirdiğini kaydederek, “erken seçim yok” imasına gelen, “istikrardan yana olan ekonomik çevrelerde tedirginlik yarattığını gözlemlediğini” vurguladı.

Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde, olası bir erken seçim öncesi yapılan siyasi anketlerin medyamızda gündem oluşturduğu ve buna bağlı olarak siyasi parti tabanlarını hareketlendirdiği günler yaşanmaktadır.

Bir erken genel seçimde halkımızın tercihinin UBP olduğunu gösteren siyasi anketlerle ilgili medyamıza yansıyan çeşitli değerlendirmelerin, halkımızda özellikle de istikrardan yana olan ekonomik çevrelerde tedirginlik yarattığını gözlenmektedir.

Genel Başkanlığını üstlendiğim UBP’nin, ülkemiz siyasi hareketinde varlık nedeninin ülkesine, halkına hizmet olduğunu çok iyi bilen insanımızın, son günlerde medyamızda yer alan anketlerde tercihini partimizden yana kullanması, öncellikle hizmette doğru yolda olduğumuzun açık ifadesi olarak algılanmalıdır.

Halka hizmette samimi, şeffaf, ilkeli ve en önemlisi gerçeklere dayalı yeni yönetim vizyonu ve anlayışıyla ülkeyi daha güzel günlere ulaştırmak, halkımızın refah ve mutluluğunu arttırmak hedefiyle görev üstlenen ve 27 Nisan 2016 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alan UBP-DP Koalisyon hükümetinin, hizmet yılı olacak 2017 yılının ilk aylarında yapılan anketleri siyasi fırsat olarak değerlendireceğine yönelik iddialar tamamen mesnetsiz, hatta art niyetlidir.

Bilinmelidir ki, UBP, ülkeye halkla hizmet adına hükümet ortağıyla uyum içinde yürüttüğü görevi, partisel avantajlara göre değil, verimliliğine, imkan ve kabiliyetini yitirdiğine inandığı noktada bırakır ve seçime gider.

Partimize göre fırsatlar, partisel kazanımlara göre değil, hizmet için değerlidir, bu yönde kullanılmalıdır.