 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.978
  • Altın 143,438
  • Dolar 3,6110
  • Euro 3,7929
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

Anket tedirginlik yarattı

» »
Anket tedirginlik yarattı
Başbakan Hüseyin Özgürgün, gazetemiz DETAY’ın son günlerde ülke gündemine bomba gibi oturan anketine ilişkin açıklamada bulundu.

Özgürgün açıklamasında özetle, olası bir erken seçim öncesi yapılan anketin parti tabanlarını hareketlendirdiğini kaydederek, “erken seçim yok” imasına gelen, “istikrardan yana olan ekonomik çevrelerde tedirginlik yarattığını gözlemlediğini” vurguladı.

Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde, olası bir erken seçim öncesi yapılan siyasi anketlerin medyamızda gündem oluşturduğu ve buna bağlı olarak siyasi parti tabanlarını hareketlendirdiği günler yaşanmaktadır.

Bir erken genel seçimde halkımızın tercihinin UBP olduğunu gösteren siyasi anketlerle ilgili medyamıza yansıyan çeşitli değerlendirmelerin, halkımızda özellikle de istikrardan yana olan ekonomik çevrelerde tedirginlik yarattığını gözlenmektedir.

Genel Başkanlığını üstlendiğim UBP’nin, ülkemiz siyasi hareketinde varlık nedeninin ülkesine, halkına hizmet olduğunu çok iyi bilen insanımızın, son günlerde medyamızda yer alan anketlerde tercihini partimizden yana kullanması, öncellikle hizmette doğru yolda olduğumuzun açık ifadesi olarak algılanmalıdır. 

Halka hizmette samimi, şeffaf, ilkeli ve en önemlisi gerçeklere dayalı yeni yönetim vizyonu ve anlayışıyla ülkeyi daha güzel günlere ulaştırmak, halkımızın refah ve mutluluğunu arttırmak hedefiyle görev üstlenen ve 27 Nisan 2016 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alan UBP-DP Koalisyon hükümetinin, hizmet yılı olacak 2017 yılının ilk aylarında yapılan anketleri siyasi fırsat olarak değerlendireceğine yönelik iddialar tamamen mesnetsiz, hatta art niyetlidir.

İlgili Haber: Bu Pazar bir seçim olsa hangi parti lider çıkar?

Bilinmelidir ki, UBP, ülkeye halkla hizmet adına hükümet ortağıyla uyum içinde yürüttüğü görevi, partisel avantajlara göre değil, verimliliğine, imkan ve kabiliyetini yitirdiğine inandığı noktada bırakır ve seçime gider.

Partimize göre fırsatlar, partisel kazanımlara göre değil, hizmet için değerlidir, bu yönde kullanılmalıdır.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kamuda mesai saatleri için bugün toplantı yapılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:27
  • Temel atma töreni ertelendi22 Şubat 2017 Çarşamba 08:52
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!22 Şubat 2017 Çarşamba 07:15
  • "Hepsinin çocuklarıyla karşılaşırız, sıkıntı değil"21 Şubat 2017 Salı 12:46
  • Güzelyurt Hastanesi ihale konusu Mecliste tartışmaya yol açtı21 Şubat 2017 Salı 12:15
  • Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemi askıya aldı21 Şubat 2017 Salı 11:04
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 3 kişi tutuklu21 Şubat 2017 Salı 10:07
  • Halk Cumhurbaşkanı Akıncı'ya güveniyor mu?21 Şubat 2017 Salı 09:45
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için KKTC'ye geldi21 Şubat 2017 Salı 09:08
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!21 Şubat 2017 Salı 08:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti