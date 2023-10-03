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Anonim Gençlik Örgütü ve Afoa Ara Bölgede Buluştu

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Anonim Gençlik Örgütü temsilcileri Afoa ile görüştü. 
Anonim Gençlik Örgütü ve Afoa Ara Bölgede Buluştu

Anonim Gençlik Örgütü temsilcileri Afoa ile görüştü. 

Anonim Gençlik Örgütü aktivisti Bala Kabakcı, görüşmede iki örgütün de ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar hakkında konuşarak gelecekte neler yapabileceklerini tartışdıklarını dile getirerek her iki taraf için de görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. 

Kuzeydeki ve güneydeki örgütlerin beraber çalışmasının önemine değinen Kabakcı, Afoa ile görüşmelerinde iki toplumlu ortak projeler yürütebileceklerini söyledi.

Kabakcı, iki toplumu etkinlikler düzenleyeceklerini açıklayarak örgütler arası dayanışmanın öneminden bahsetti. 

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