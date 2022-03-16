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Antilogos Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı oyunu Çatalköy'de sahnelendi

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Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında, dün akşam Antilogos Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı oyunu sahnelendi.
Antilogos Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı oyunu Çatalköy'de sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında, dün akşam Antilogos Tiyatrosu’nun Godot’yu Beklerken adlı oyunu sahnelendi.


Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, Kıbrıslı Türk İzel Seylani ve Kıbrıslı Rum Yorgos Kiriaku tarafından, aynı anda hem Kıbrıs lehçesinde Türkçe hem de Yunanca olarak, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelendi.


Oyunun sonunda Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, oyunculara göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür edip, çiçek ve plaket takdim etti.

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