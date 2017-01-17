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AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı

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AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı
Avrupa Parlamentosunda (AP) 5 yıllık yasama döneminin 2. bölümü ve 2017’nin ilk oturumu, Strazburg’da başladı. Genel Kurulda, yarın yapılacak seçimde AP Başkanlığı için yarışacak adaylar resmen açıklandı.

Oturumun açılışında 7 Ocak’ta hayatını kaybeden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve AP üyesi Mario Soares için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurulda gündemin birinci maddesi yeni başkanın seçilmesi olarak belirlendi. Görev süresi sona eren Martin Schulz’un yerine geçecek kişiyi belirleyecek başkanlık seçimi, yarın yapılacak.

Genel Kurulu Başkan olarak son kez açan Schulz, başkanlık için yarışacak resmi adayları açıkladı. Buna göre başkanlık için Kuzey Yeşil Sol (GUE-NGL) grubu adına aday gösterilen İtalyan parlamenter Eleonora Forenza, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubun adına İtalyan parlamenter Gianni Pitella, Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı (Verts/ALE) adına İngiliz Jean Lambert, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) adına Belçikalı Guy Verhofstadt, Avrupa Halk Partisi (EPP) adına İtalyan Antonio Tajani, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) adına Belçikalı Helga Stevens ve Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubu tarafından Romanyalı Laurentiu Rebega AP’nin yeni başkanı olabilmek için yarışacak.

 SCHULZ, GENEL KURULU SON KEZ İDARE EDECEK

Oylama aynı zamanda mevcut başkan Schulz’un son kez AP Başkanı olarak Genel Kurulu idare edeceği oturum olacak. Her adaya 3 dakikalık hitap süresi verilecek. Adayların Genel Kurula hitabından sonra ilk tur oylamaya geçilecek. İlk turda 750 üyeli parlamentoda salt çoğunluk aranacak. Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda 2 kez daha aynı yöntemle yeni başkanı belirleme oylaması yapılacak. Gizli oylama şeklinde yapılacak seçimlerin ilk üç turunda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son tura geçilecek. Bu kez en çok oyu alan iki aday yarışacak ve seçilebilmek için basit çoğunluk aranacak. Gruplar, AP kurallarına göre ilk üç tur boyunca yeni aday gösterme veya aday değiştirme imkanına sahip olacak.

YARIŞIN, TAJANİ VE PİTELLA ARASINDA GEÇMESİ BEKLENİYOR

AP kulislerinde yarışın, Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ile Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçeceği konuşuluyor.

Oturumun açılışında 7 Ocak’ta hayatını kaybeden Portekiz eski Cumhurbaşkanı ve AP üyesi Mario Soares için saygı duruşunda bulunuldu.

AP başkanlığı için parlamentodaki en büyük iki grubun 2014’te gizli bir anlaşma yaptıklarının ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu. EPP Grubu Başkanı Manfred Weber, grup üyelerine, "güç paylaşımına" ilişkin 2014 yılında diğer parti gruplarıyla varılan anlaşmanın kopyasını göndermişti. Bugüne kadar sır olarak kalan anlaşmaya göre, S&D adayı 2014-2019 döneminin ilk yarısında, EPP adayı da ikinci yarısında başkanlığı üstlenecekti. ALDE Başkanı Verhofstadt’ın da AP yönetiminde belirli pozisyonlar karşılığında anlaşmaya destek verdiği ortaya çıkmıştı.

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